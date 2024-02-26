2月24日，演员在荷兰海牙举行的“四海同春”慰侨访演活动上表演杂技。新华社记者 孟鼎博 摄

新华社海牙2月25日电 通讯｜千里传春意 共话桑梓情——“四海同春”慰侨团欧洲访演活动圆满收官

新华社记者范思翔 孟鼎博

“我们相逢在春天，大地绽放了笑脸，我们欢聚在一起，铺开一幅彩色的画卷……”伴随歌曲《相逢春天》的悠扬旋律，2024年“四海同春”慰侨访演欧洲团的收官演出24日在荷兰海牙市政厅精彩上演。

当天的市政厅里人头攒动，热闹非凡，红灯笼、中国结、元宵花灯等中国新春元素随处可见，在荷华侨华人与当地民众齐聚一堂，共庆新春。荷兰中国文化基金会主席陈光平表示，演出让他在感受浓浓年味的同时，更体会到了祖（籍）国对海外侨胞的重视与关爱。

在“四海同春”赴欧洲慰侨访演的半个多月时间里，这样的场景一再重演。欧洲3个国家、6座城市、7场演出，不远万里而来的中国艺术家们，用一个个充满中国韵味的节目，为当地华侨华人送去了来自祖（籍）国的亲切问候与新春祝福。

2月22日，演员在荷兰阿姆斯特丹举行的“四海同春”慰侨访演活动上表演杂技。新华社记者 孟鼎博 摄

多次参加“四海同春”慰侨访演的女高音歌唱家尤泓斐说：“我们一路走来，见到了许多身处异国他乡的可亲可爱的侨胞朋友们，和他们一起团聚、共度春节，我们感到非常高兴。”

在英国，侨胞们的一句“总算把你们盼来了”，让文艺演出更像是一次亲人间期盼已久的相逢团圆；在意大利，演出为当地民众了解中国文化提供契机，现场观众露西亚赞叹说“艺术家们的表演非常出色，我非常喜欢”；在荷兰，演出成为社会各界共庆新春活动中浓墨重彩的一笔，将节庆氛围推向高潮……

“四海同春”慰侨访演欧洲团以北京演艺集团旗下中国杂技团、北京歌剧舞剧院、北京民族乐团等为基础班底，并邀请了一批艺术家参加，涵盖歌曲、民乐、杂技、魔术等多种表演形式。“在演出的编排设计中，我们既选择了能与当地华侨华人产生共鸣共情的经典作品，也兼顾考虑到能够为当地民众带来中国文化体验和国际文化交流的精湛技艺。”中国杂技团团长、“四海同春”慰侨访演欧洲团总导演李驰介绍说。

“2024年‘四海同春’派出亚太团、欧洲团和港澳团3个团组前往8个国家和地区，目前已完成全部16场演出。”中国侨联文化交流部副部长、“四海同春”慰侨访演团欧洲团团长郭启华说，“四海同春”为大家带来了祖（籍）国的关心、问候与祝福，并以艺为舟，展现出中国人民的真诚友善和中华优秀传统文化的独特魅力，以文明交流促进世界各国人民相互理解和友谊。

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