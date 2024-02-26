新华社耶路撒冷2月25日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列军方25日早发布战况通报说，以军过去一天在加沙地带打死多名巴武装人员。

通报说，以军24日的军事行动主要集中在加沙地带南部的汗尤尼斯和中部地区。在汗尤尼斯西部，以军打死多名巴武装人员，并逮捕“多名试图混在民众中逃跑的恐怖分子战斗人员”。以军还在这一地区缴获了手榴弹、弹药等武器。

通报说，在加沙地带中部，以军打死多名“恐怖分子”。以战机24日对加沙地带多处目标发动空袭，其中包括巴武装组织的火箭弹发射场。

通报说，一名以军士兵24日在加沙地带南部的军事行动中死亡，另有3名军官和士兵受重伤。自去年10月底以军向加沙地带发动地面行动以来，共有239名以军方人员在加沙地带死亡。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门24日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成92人死亡、123人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.96万人死亡、逾6.97万人受伤。

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