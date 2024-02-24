新华社洛杉矶2月23日电（记者 谭晶晶）美国私营企业“直觉机器”公司23日表示，其研发的月球着陆器“奥德修斯”22日在月球着陆时侧翻，但目前运行正常。

“奥德修斯”于美国东部时间22日18时23分（北京时间23日7时23分）在月球着陆。这是时隔50多年后美国航天器首次登月，也是首次由私营企业完成这一任务。

“直觉机器”公司23日在社交媒体X上表示，“奥德修斯”目前“存活良好”。飞行控制团队正在和“奥德修斯”通信，向其发出下载科学数据的命令，并正在获取其从着陆点传回的首批图片。着陆器的遥测仪器和太阳能充电板运行正常。

该公司首席执行官史蒂夫·阿尔特穆斯当日表示，目前还不完全清楚“奥德修斯”着陆时发生了什么，但数据显示其6个着陆腿中的一个在着陆过程中被卡住，使其着陆时侧翻。希望能够成功获取“奥德修斯”传回的图片，以对其结构以及其携带的科学仪器进行真正的评估。目前来看，其携带的大部分科学仪器能正常接收信号，只是着陆器的天线中有两根方向朝下，可能对通信效果略有影响。

美国航天局当天发表的公报称，“奥德修斯”着陆前几小时，“直觉机器”公司的导航系统遭遇传感器故障，后来借助美国航天局的导航系统辅助“奥德修斯”着陆。“奥德修斯”目前运行正常，正在进行太阳能充电，并将数据传输回位于休斯敦的任务控制中心。

本月15日，“奥德修斯”搭乘美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。“奥德修斯”着陆器是一个六边形柱体，高4米，宽1.57米，有6个着陆腿。据美国航天局介绍，此次任务目标包括研究着陆器的发动机羽流与月球表面的相互作用、射电天文学、太空天气与月球表面的相互作用、着陆器精准着陆技术及通信和导航能力等。

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