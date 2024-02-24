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中方呼吁政治解决乌克兰危机

2024年02月24日13:04 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月23日电　中国常驻联合国代表张军23日在安理会审议乌克兰问题公开会上发言，敦促国际社会推动危机的政治解决。

　　张军说，乌克兰危机延宕至今，呈现长期化、复杂化、扩大化态势。这场本可以避免的悲剧发展到今天的地步，令人痛惜，也值得深刻反思。国际社会应共同努力，积极寻求公正合理方案，推动危机政治解决，让和平早日降临。

　　第一，要始终致力于政治解决问题。中方呼吁有关方采取负责任态度，以建设性的外交努力推动局势降级缓和，为重启谈判创造有利条件，不要人为设置障碍、增添阻力，更不要输送武器、拱火浇油、借机渔利。

　　第二，要把握好维护共同安全的大方向。要重视各国合理安全关切，充分认识到安全不可分割，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。必须指出，欧洲今天面临的安全局面同冷战结束后北约一再东扩有密切关系。中方希望北约反躬自省，走出冷战思维的牢笼，不要充当挑起阵营对抗的乱源。

　　第三，要积极管控外溢影响。有关国家以应对乌克兰危机为由，滥施单边制裁和“长臂管辖”，对他国企业进行无端打压，冲击全球产业链供应链，扰乱全球贸易秩序。中方坚决反对美国、英国、欧盟以乌克兰问题为由对中国企业实施非法制裁，将继续采取必要措施，坚决维护中国企业、公民正当合法权益。

　　第四，要积极倡导平等有序的世界多极化。世界不可能回到殖民主义时代，国际事务不应该由少数国家垄断，试图用霸权、霸凌方式阻挠他国发展进步，既不合理，也不可行。大国对世界和平安全承担着特殊责任，必须以负责任方式处理相互关系，切实管控分歧，寻求合作共赢。

　　张军说，中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。中方没有隔岸观火，更没有借机牟利。在乌克兰问题上，中方始终主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，《联合国宪章》宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方将继续为推动乌克兰问题政治解决发挥建设性作用，作出不懈努力。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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