新华社布拉柴维尔2月23日电（记者郑扬子）刚果（布）外长让-克洛德·加科索23日表示，刚方愿同中方携手巩固传统友谊，深化互利合作，为双边关系发展不断注入新动力。

中刚建交60周年招待会当天在位于布拉柴维尔的刚果（布）总统府举行。加科索在招待会上说，60年来刚中关系蓬勃发展。日前，两国元首就刚中建交60周年互致贺电，体现了两国元首之间的深厚友谊。刚方重申坚持一个中国原则，刚中两国相互信任、患难与共，各领域合作给民众带来福祉。

中国驻刚果（布）大使李岩致辞说，建交60年来，中刚始终风雨同舟、同甘共苦，为中非友好合作树立典范。站在新的历史起点，双方要认真落实两国领导人重要共识，继续做公道正义的力量、志同道合的知己、合作共赢的伙伴、交流互鉴的榜样，夯实全面战略合作伙伴关系，为构建高水平中非命运共同体和人类命运共同体作出更大贡献。

中刚两国各界人士约600人出席了招待会，李岩向出席活动的刚果（布）总统萨苏赠送其60年前首次访华纪念照。双方来宾共同观看了中刚关系60年图片展和宣传片，以及中国武术、刚果传统舞蹈等特色文艺表演。

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