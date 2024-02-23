新华社圣何塞2月22日电 通讯｜中国援建供水项目造福哥斯达黎加人民

新华社记者范小林

“中国援助的供水项目不仅让卡尼亚斯居民喝上了放心水，还为我们的经济发展注入了新动力。”卡尼亚斯市市长格丽塞尔达·拉腊日前对新华社记者说。

两年前，中国政府援建的哥斯达黎加卡尼亚斯和贝韦德罗两市供水项目竣工并移交哥方，彻底解决了当地3.7万居民饮水难问题。

20世纪90年代，卡尼亚斯及附近地区的地下水被发现砷含量超标，无法饮用，给当地居民生活带来很多困难。卡尼亚斯居民胡安娜·加西亚回忆说，过去她不得不每天去其他地方拉水，“凌晨3、4点就要出门，把一天用的水拉回来，存在家里的瓶瓶罐罐里。但也只有在喝水和做饭时才舍得用，洗澡和洗衣服要去河里”。

中国政府援哥供水项目是中哥建交后哥方在2015年向中方提出的6个待援项目中最受当地人民期待的民生项目。2019年4月供水项目开工后，中铁四局集团有限公司作为施工总承包方，克服了当地恶劣的天气条件和疫情带来的种种困难，于2021年年底完工，为当地建设了一个完整的供水体系。

“刚通自来水的那几天，孩子们高兴坏了，”加西亚说，“有了干净的水，不仅我们的生活质量得到改善，周围的商业也跟着发展起来了，生活变得越来越方便了。”

拉腊说，过去饮用水源污染，不仅严重影响当地居民生活，更制约经济发展。因为哥法律规定没有合格的自来水不能获得建筑许可证和领取住房补贴，许多年轻人成了家或想创业也无法建房，很多大家庭老少几代人不得不住在一起。

“多亏了中国帮助我们修建的供水项目，现在只要向当地的自来水公司提出申请，两周后就可以通自来水。很多年轻人新建了自己的住房，开始发展自己的事业。过去的卡尼亚斯是停滞的，如今就要‘起飞’了。”拉腊说。

目前，供水厂已由哥国家自来水公司接管运营了2年。34岁的何塞·卡洛斯·加莱拉是哥国家自来水公司饮用水技术专家。“中国为我们建造了中美洲最好的供水厂、中控室，所有的监控和运营都是自动化的。在把供水厂移交给我们之前，中国专家对当地员工进行了培训，让我们受益无穷。”他说。

加莱拉说，在与中国人的接触中，他对中国有了进一步了解。“中国在过去几十年取得了巨大进步，中国还希望与其他国家分享他们的发展成就。看看中国人在卡尼亚斯做的事造福了那么多哥斯达黎加人民，我们应该珍惜哥中友谊，希望两国永远友好下去。”

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