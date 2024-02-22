新华社俄罗斯喀山2月22日电（记者黄河）应俄罗斯联邦政府邀请，全国政协副主席陈武率中方代表团于2月20日至23日出席在俄罗斯喀山市举办的首届“未来运动会”开幕式。在俄期间，陈武分别同俄副总理切尔内申科、鞑靼斯坦共和国行政长官明尼哈诺夫举行会见，就深化中俄关系和两国合作交换意见。

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