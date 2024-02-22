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美联储会议纪要显示过早降息存在风险

2024年02月22日11:19 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月21日电（记者许缘）美国联邦储备委员会21日发布的1月货币政策会议纪要显示，联邦基金利率可能已达峰值，但过早放松货币政策立场存在风险。

美联储1月30日至31日举行今年第一次货币政策会议，自去年9月以来连续第四次将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。

会议纪要显示，美联储官员“一致判断政策利率可能处于本轮紧缩周期的峰值”，大多数与会官员“都注意到过早放松政策立场的风险”，并强调仔细评估即将发布的数据的重要性，以判断通货膨胀率是否正向2%的长期目标水平持续下降。

同时，一些美联储官员认为，开始放慢缩减资产负债表规模的步伐可能是合适的。许多与会者建议，制定货币政策的联邦公开市场委员会应在3月的会议上深入讨论这一议题。

会议纪要还显示，与会官员认为近期通胀率在回归目标水平方面“取得了重大进展”。但也有一些官员指出，这仅仅反映短暂好转，一旦消费者支出高于预期、借贷成本下降或金融环境过于宽松，通胀放缓趋势可能会停止甚至逆转。

美联储将于3月19日至20日召开下一次货币政策会议。芝加哥商品交易所一项跟踪数据显示，截至美东时间21日，市场预计3月美联储维持利率不变的可能性高达93%，首次降息可能发生在6月。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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