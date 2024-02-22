新华社纽约2月20日电 通讯｜乐声悠扬庆新春——纽约爱乐乐团举行中国农历新年音乐会

新华社记者兴越 杨士龙

欢快的旋律、飞扬的节奏、清脆的和声……在中国香港作曲家梁皓一最新作品《月之序曲》的乐曲声中，纽约爱乐乐团中国农历新年音乐会20日晚在纽约林肯中心精彩开演。

纽约爱乐乐团自2012年农历龙年起举办中国农历新年音乐会，到今年已是二度迎接龙年。经过12年“一轮”的积淀，新春音乐会已成为纽约市广受欢迎的新春文化活动。

当晚，林肯中心剧院里座无虚席。不少美国观众身着喜庆的红色服装，其中不乏唐装、旗袍等中国传统服饰。与此形成呼应，舞台上的一些音乐演奏者也穿着红色演出服。这场音乐会由中国指挥家余隆执棒。

除《月之序曲》外，音乐会演绎了华人作曲家周天创作的《创见》，这一作品是为纪念首条横贯美国东西部的铁路——太平洋铁路建成150周年而作。此外，音乐会上还演绎了德国作曲家布鲁赫的《G小调第一小提琴协奏曲》和法国作曲家圣桑的《动物狂欢节》。

来自纽约的音乐人海莉·邦德是一名资深乐迷。她告诉记者，今年的新春音乐会充满活力，激动人心。《月之序曲》非常有冲击力，《创见》背后的历史意义令人动容。

邦德特意身穿一袭红裙。属牛的她告诉记者，她喜欢中国的春节和十二生肖背后的寓意，“我有很多华裔朋友，很高兴能庆祝他们故乡的节日，华裔作为纽约的一部分拥有如此丰富的历史，也让这座城市变得更美好”。

纽约爱乐乐团与中国的关系可以追溯到几十年前，乐团总裁兼首席执行官加里·金斯林将乐团视为中美文化交流的使者。金斯林日前在接受新华社记者专访时说：“新春音乐会是爱乐乐团每年日程表上的高潮之一，我们欢迎来自世界各地的人共同庆祝春节。”

“无论发生什么，无论存在什么挑战，通过音乐建立起来的联系都十分重要。”金斯林说。

龙年春节期间，美国各地上演了十余场新春音乐会。以音乐庆祝中国春节已成为大家喜闻乐见的方式。

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