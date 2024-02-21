这张拍摄于2月20日的视频截图显示，美国联合航空公司一架19日执飞旧金山至波士顿航班的波音757-200型客机机翼受损。新华社发

新华社旧金山2月20日电（记者吴晓凌）美国联合航空公司20日向当地媒体证实，该公司一架执飞旧金山至波士顿航班的波音757-200型客机19日因机翼受损备降丹佛国际机场，事发时机上有165名乘客，事件未造成人员伤亡。

这张拍摄于2月20日的视频截图显示，美国联合航空公司一架19日执飞旧金山至波士顿航班的波音757-200型客机机翼受损。新华社发

美联航称：“飞机机翼上的前缘缝翼出现问题。”不过，该公司未说明具体原因。一名乘客发布在社交媒体上的视频显示，飞机一侧机翼的前缘缝翼部分破损。

这张拍摄于2月20日的视频截图显示，美国联合航空公司一架19日执飞旧金山至波士顿航班的波音757-200型客机机翼受损。新华社发

该公司说，飞机19日下午在丹佛国际机场安全降落，乘客被转移至另一架飞机并于20日凌晨抵达波士顿洛根国际机场。

美国联邦航空局表示将对这一事件展开调查。

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