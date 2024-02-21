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巴西外长表示以色列对卢拉态度“不可接受”

2024年02月21日14:05 | 来源：新华网
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新华社里约热内卢2月20日电（记者赵焱）巴西外交部长维埃拉20日在里约热内卢说，在巴西总统卢拉发表对以色列加沙军事行动的评论后，以色列方面的表态“不可接受”，“是以色列外交史上耻辱的一页”。

巴西总统卢拉18日在埃塞俄比亚出席非洲联盟峰会时，指责以色列在加沙地带实施“大屠杀”。以色列总理内塔尼亚胡随即发表声明，说卢拉的言论“越过红线”。19日，以外交部长卡茨在社交媒体发文说，他当天召见了巴西驻以色列大使，并宣布卢拉在以色列被视为“不受欢迎的人”，直到卢拉收回自己的言论并道歉为止。

卡茨还表示，卢拉将现在的以色列与纳粹时期的希特勒对比是“胡言乱语，是巴西的耻辱，是向巴西犹太人脸上吐口水”。

对此，正在里约热内卢筹备二十国集团外长会议的维埃拉说：“以色列外交部的做法是系统性地歪曲事实，是冒犯性的，非常严重。他们使用粗俗和不负责任的语言，是以色列外交史上可耻的一页。”他同时强调，内塔尼亚胡政府的态度及其行为并不能反映以色列人民的感受。

维埃拉19日在里约热内卢召见了以色列驻巴西大使丹尼尔·宗希内。他同时要求巴西驻以色列大使弗雷德里科·梅耶尔立刻回国就相关事宜进行商讨。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门20日发布的数据，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超2.91万人死亡、逾6.9万人受伤。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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