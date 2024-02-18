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王毅应约会见加拿大外长乔利

2024年02月18日10:38 | 来源：新华网
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　　新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李骥志　李超）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见加拿大外长乔利。

　　王毅表示，中加关系曾长期走在中国同西方国家关系前列，当前的困难局面不是中方愿意看到的。推动中加关系止跌回稳，实现改善发展，符合两国根本利益。中加经济高度互补，没有根本利害冲突，双方不是对手，更不是敌人，应该成为合作伙伴。中加制度、历史、文化不同，应该相互尊重、彼此借鉴，扩大共识、重建信任，实现合作共赢。

　　王毅就推动中加关系重回健康稳定轨道阐明立场，希望加方树立正确对华认知，以长远眼光把握双边关系，为务实合作提供正面预期；停止炒作“中国威胁论”，停止散布所谓“中国干涉加内政”虚假信息，停止经贸科技交往泛安全化，切实尊重彼此核心利益，采取实际行动维护双边关系政治基础。

　　乔利向中方致以龙年新春祝福，表示加拿大奉行务实外交，致力于改善加中关系，愿同中方共同努力，克服困难，建立信任，在气候变化、生物多样性、公共卫生等领域开展合作，加强人文交流。加方将继续奉行一个中国政策。

　　双方还就乌克兰、加沙冲突等交换了看法。

(责编：徐婵、杨光宇)

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