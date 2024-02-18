新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李骥志 李超）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表主旨讲话，强调中国愿做推动大国合作的稳定力量。

王毅表示，大国对全球战略稳定负有关键责任。习近平主席明确指出，大国竞争不是这个时代的底色。国际形势越动荡，大国越要加强协调；风险挑战越突出，大国越要增进合作。

今年是中美建交45周年。历史经验教训表明，中美合作，可以办成有利两国和世界的大事，中美对抗，两国和世界都会遭殃。两国元首去年底举行重要会晤，开辟面向未来的“旧金山愿景”。中方将坚定维护正当合法权益，反对无理遏制打压，本着对历史、对人民、对世界负责任的态度，与美方共同落实好两国元首共识，推动中美关系沿着相互尊重、和平共处、合作共赢的正轨前进。

俄罗斯是中国的最大邻国，中俄关系在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上稳定发展，符合双方共同利益，有利亚太和全球战略稳定，也为新型大国关系作出了有益探索。

中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，应意识到双方承担的国际责任。一个更加稳定、紧密的中欧关系，不仅能成就彼此，还将照亮世界。我们应排除地缘政治和意识形态干扰，坚持伙伴而非对手的定位，共同为应对乱局注入正能量，为共克时艰提供新方向。

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