新华社基辅2月17日电（记者李东旭）当地时间17日凌晨，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基在社交媒体上宣布，当前战况下，出于避免乌军被包围和保护乌军官兵生命和健康的考虑，他决定将乌军从乌东部阿夫杰耶夫卡撤离至更有利防线进行防御作战。

瑟尔斯基表示，驻守阿夫杰耶夫卡的乌军已履行作战任务，令俄军最精良部队和装备遭受严重损失。移防后，乌军正在采取措施稳定前线局势和新的阵地。

负责阿夫杰耶夫卡防御作战的乌军指挥官亚历山大·塔尔纳夫斯基17日凌晨在社交媒体发文称，根据收到的命令，阿夫杰耶夫卡的乌军部队已移防至指定阵地。在俄军以十比一的炮火优势进攻和不断轰炸下，撤军是乌军唯一正确抉择。

据《乌克兰真理报》报道，正在德国访问的乌总统泽连斯基16日在记者会上表示，数日来阿夫杰耶夫卡局势异常艰难，乌军领导层的首要任务是采取一切措施保护官兵生命。

自去年10月初以来，俄罗斯军队对乌东部的阿夫杰耶夫卡、库皮扬斯克、马林卡、巴赫穆特等地乌军防线发动新一轮大规模攻势。

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