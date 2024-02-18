新华社德国慕尼黑2月17日电（记者李超 贺飞）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表题为《坚定做动荡世界中的稳定力量》的主旨讲话。

王毅说，世界充满动荡不安，人类面临多重挑战。保护主义、泛安全化冲击世界经济，单边主义、集团政治重创国际体系。乌克兰危机延宕加剧，中东冲突硝烟再起。人工智能、气候变化、太空极地等新的挑战接踵而来。但不论国际风云如何变幻，中国作为负责任大国，将始终保持大政方针的连续性和稳定性，坚定做动荡世界中的稳定力量。

一是做推动大国合作的稳定力量。共同落实中美两国元首共识，推动中美关系沿着相互尊重、和平共处、合作共赢的正轨前进。稳定发展中俄关系，促进亚太和全球战略稳定。坚持中欧伙伴关系定位，为应对乱局注入正能量。

二是做应对热点问题的稳定力量。践行全球安全倡议，努力探索中国特色的热点问题解决之道。坚持不干涉内政，反对强加于人；坚持客观公道，反对谋取私利；坚持政治解决，反对使用武力；坚持标本兼治，反对短视片面。

三是做加强全球治理的稳定力量。支持联合国的权威和核心地位，支持安理会在和平与安全问题上发挥首要作用。加强“全球南方”团结合作，提升发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。为世界提供更多公共产品，为应对全球挑战做出中国贡献。

四是做促进全球增长的稳定力量。中国经济始终充满活力和韧性，长期向好的势头更趋明显。未来将向世界释放更大利好。我们集中精力实现中国式现代化，愿同各方一道，推动全球化朝着更加普惠包容的方向发展，让更多国家、更多人民从中受益。

王毅还现场回答了提问。

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