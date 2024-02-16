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锦绣中国年丨时隔6年，“四海同春”再来这座城

2024年02月16日10:17 | 来源：新华网
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新华社英国剑桥2月15日电 题：时隔6年，“四海同春”再来这座城

新华社记者范思翔

14日晚，英国剑桥市政厅成了欢乐的海洋。2024年“四海同春”慰侨访演在此举行，近500名侨胞和当地民众尽情享受了一场视听艺术盛宴。

这是继2018年之后，“四海同春”慰侨访演第二次来到这座英格兰东部城市。

“终于把你们盼来了。”当地侨胞见到刚刚抵达的访演团就表达了内心渴盼。

中国侨联文化交流部副部长、“四海同春”慰侨访演团欧洲团团长郭启华说，访演团“带着祖（籍）国和家乡亲人的牵挂而来，带着对美好未来的祝福而来”。

歌曲《我爱你中国》《永恒的旋律》饱含热烈真挚的家国情怀，民乐合奏《百鸟朝凤》《步步高》等让异乡侨胞心生共鸣，一曲婉转的《茉莉花》恰如来自远方的亲切问候……一个个精心打磨的节目，浸润着祖（籍）国及远方亲人诚挚的祝愿。

从热情欢呼到积极互动，观众们对艺术家的表演赞不绝口。参加访演的北京民族乐团演员宁英杰说，侨胞们情绪高涨。“他们的热情深深感染了我，演出时我更有动力了。”

2018年和2024年两赴剑桥演出的女高音歌唱家吕薇深有感触：“时隔6年再来剑桥，很亲切。我在台上演出时就能感到侨胞们的兴奋与热情。”

演出结束后，不少人在舞台前拍照留念，意犹未尽。观众们纷纷点赞，“非常棒的演出”“我的情绪都被调动起来了”。

“慰侨演出让侨胞们心头暖暖的。”在英国剑桥华人社区中心主席孙伟看来，慰侨演出让侨胞们不仅看到了精彩的文艺演出，更感受到了来自祖（籍）国和亲人对侨胞的重视与关爱。

守护“共同的根”、传承“共同的魂”、成就“共同的梦”的故事还在继续。在这个龙年早春时节，访演团还将前往更多城市，向更多侨胞传递来自祖（籍）国的温暖问候，与更多当地民众架起文化沟通与交流的桥梁。

(责编：于洋、崔译戈)

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