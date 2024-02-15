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国际能源署：全球能源安全面临持续威胁

2024年02月15日11:19 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎2月14日电（记者徐永春）国际能源署13日至14日在法国巴黎举行2024年部长级会议暨该机构成立50周年纪念活动，聚焦维护能源安全、加快清洁能源转型、深化能源国际合作等议题。

　　会议期间，国际能源署发布公报说，全球能源安全面临持续威胁，应确保能源安全并提高能源效率；应加速清洁能源转型，以努力实现将全球气温较工业化前水平升幅控制在1.5摄氏度以内的目标；应促进清洁能源市场发展和融资等。

　　公报说，国际能源署将继续做好准备，以应对与能源有关的挑战——气候变化、污染和生物多样性丧失，它们构成了三重全球性危机。气候变化的后果在今天已显而易见，这凸显加速清洁能源转型的紧迫性。

　　本次会议还授权国际能源署深化与主要新兴经济体合作，包括开始与印度讨论后者成为国际能源署正式成员的申请。此外，国际能源署还宣布在新加坡设立一个区域合作中心，以加强与东南亚地区的联系。

　　国际能源署署长法提赫·比罗尔表示，在本次会议上，各国政府赞赏国际能源署过去50年来在能源和气候问题上发挥的领导作用，希望该机构未来发挥更大影响力。国际能源署将加倍努力，推动在能源领域应对气候变化，努力确保全球能源供应安全。

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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