新华社华盛顿2月11日电（记者熊茂伶）美国国防部11日说，国防部长奥斯汀因膀胱相关急症被送往沃尔特·里德国家军事医学中心住院治疗，并已将职权移交给国防部副部长希克斯。此前，奥斯汀曾因手术后并发症住院治疗，他未及时向白宫和国会通报，引发巨大政治和舆论风波。

五角大楼发言人帕特里克·赖德表示，此次奥斯汀住院事宜，白宫、美军联合参谋部和国会已获通知。

奥斯汀现年70岁。他于去年12月被诊断出患有前列腺癌，在沃尔特·里德国家军事医疗中心接受了前列腺切除术微创手术，并暂时将其部分权力移交给希克斯。今年1月1日，因手术并发症，他被送入医疗中心重症监护室。美国总统拜登和其他高层官员没有第一时间获悉相关情况，直到1月4日，白宫方面才被告知奥斯汀已住院。针对隐瞒住院引发的担忧和指责，奥斯汀1月6日公开道歉。

作为总统内阁和白宫国家安全委员会重要成员，国防部长是美国国防政策的主要制定者，是美军指挥链中的关键一环。“瞒报门”事件发生后，美国政界对奥斯汀和五角大楼的指责铺天盖地，共和党人纷纷把矛头对准民主党政府，要求奥斯汀辞职。（参与记者：孙丁）

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