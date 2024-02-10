新华社日内瓦2月10日电 通讯丨达沃斯群山中的祥龙——瑞士艺术家用灯光秀庆祝龙年春节

新华社记者陈斌杰 曾焱

寂静的冬夜，星光璀璨，一条腾云驾雾的金色祥龙悄然出现在瑞士东南部小镇达沃斯的群山之中。在山顶白雪的映衬下，金龙栩栩如生。这是瑞士灯光艺术家、电影制片人格里·霍夫施泰特尔创作的最新投影作品。

为完美呈现这一名为“达沃斯的龙”的巨型灯光秀，霍夫施泰特尔和他的团队耗时近11个月精心准备，终于在2月2日凌晨如愿以偿。霍夫施泰特尔希望用这一方式，迎接中国农历龙年春节的到来。

霍夫施泰特尔日前在他的工作室所在地瑞士苏黎世接受新华社记者采访时表示，在云层和山顶呈现巨龙投影，需要考虑天气、风速、月相、气温、星光等各种影响因素。他和团队成员在山顶气温低至零下十几摄氏度的条件下几乎通宵工作，“这是我30年职业生涯中最艰巨的挑战之一”。

霍夫施泰特尔回忆起投影成功的那一刻，依然十分兴奋。“这就是我想向人们展示的强有力的画面：龙来了。”

霍夫施泰特尔认为，中国十二生肖之一的龙是力量、繁荣和好运的象征。“我很高兴通过我的灯光艺术展示这种象征意义，并向瑞中友谊致敬。”他还希望他的作品能够促进瑞中两国人民之间的交流和相互理解。

中国和瑞士于1950年建立外交关系，瑞士是最早承认新中国的西方国家之一。

霍夫施泰特尔现年62岁，在投身灯光艺术之前，他曾是银行家和直升机飞行员。谈及创作“达沃斯的龙”的初衷，他说他从中国文化中汲取灵感，希望在之前的作品“艾格尔峰上的老虎”基础上，创作一个以龙为主题的投影，来庆祝龙年。

2022年2月中国农历虎年春节之际，霍夫施泰特尔创作了投影作品“艾格尔峰上的老虎”，为正在北京冬奥赛场上拼搏的运动员们加油鼓劲，并唤起大众对老虎等濒危动物的保护意识。

在采访的最后，霍夫施泰特尔面对镜头，用中文祝贺大家“新春快乐，龙年大吉”。

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