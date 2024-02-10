新华社海牙2月10日电 锦绣中国年｜我想去中国——荷兰人有个新念想

新华社记者王湘江

有人因登上赴华航班兴奋不已，有人正在安排第25次前往中国的计划，有人刚从中国返回荷兰就又开始想念中国……随着中国农历龙年春节到来，利用免签政策赴华经商或旅游，去体验和感受中国文化，正成为不少荷兰人的新念想。

几天前，在荷兰首都阿姆斯特丹史基浦机场，荷兰埃尔芬娱乐支持公司高管扬·范埃尔夫和米希尔·弗洛鲁塞匆匆登上赴华航班。两人都是第一次去中国，交谈中难掩兴奋。

范埃尔夫告诉记者，他非常期待看到北京这座城市，感受中国文化。与他同行的弗洛鲁塞则想游览心心念念的故宫和长城，品尝中国美食。

弗洛鲁塞说，单方面免签政策的试行是“中国送给荷兰的一份礼物”，有了免签去中国非常方便。目前，公司正与中国商业伙伴合作筹备中国中央芭蕾舞团赴荷兰等欧洲国家的巡演，这次是去北京商定相关事宜。按照演出计划，中国中央芭蕾舞团将给荷兰观众带来交响芭蕾《世纪》，演出四个中国神话故事——女娲补天、愚公移山、精卫填海和夸父追日。“2月10日是中国农历龙年春节第一天，我们特意选择这个很有意义的节日，来启动这次欧洲巡演的门票销售。”

在范埃尔夫看来，无论在中国还是荷兰，古老的中国神话依然具有“现实意义”。“这四个神话故事蕴含深厚人生哲理，我们希望以芭蕾舞的形式让荷兰年轻人意识到，无论生活中遇到什么困难都别放弃，要勇于追求。”

在荷兰中部城镇费嫩达尔，雅各布·霍兰德家阳台墙上的大红“福”字分外醒目。82岁的霍兰德一边微笑，一边向记者展示手中一幅颜料未干的画作：“龙年到了，我刚刚又画了龙。”

2001年，霍兰德第一次去中国旅游，途中偶遇的中国人热情友好，不仅温暖了他的心，也让他爱上中国。迄今为止，他已先后赴华旅行24次，去过中国从南到北很多地方，尤其对贵州和云南的少数民族地区情有独钟。疫情期间，怀着对中国的思念，霍兰德用文字和照片，把20多年来在中国旅行的经历整理成书稿，期待有一天能够正式出版。

如今，去中国旅游已成为这位老人生活中不可或缺的一部分，免签政策更是让他的出行更加便捷。“我4月还要去贵州旅游，贵州是我的‘第二故乡’。”

在荷兰北部旅游“明星村”羊角村，茅屋小桥、湿地运河，中国游客徜徉其间。荷兰旅游局形象大使、羊角村村长盖比告诉记者，来羊角村的中国游客人数在过去一年快速增加，她和同事们几乎每天都忙得不可开交。

不久前，盖比到中国旅行了半个月，去了江苏南京、苏州和盐城，以及河北石家庄和雄安新区，不仅参观体验了丰富的文化、历史和自然景观，也关注到当地的发展和乡村振兴项目。“中国各地在快速发展的同时注重保护生态环境，现代化的城市与绿色空间并存，让我大开眼界。我告诉朋友们，一定要去中国看一看！”

虽然刚回到荷兰，但盖比已经迫不及待开始筹备下一次赴华旅行了。“我已经开始想中国了，我3月初要再去一次。”

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