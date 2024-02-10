新华社巴黎2月9日电（记者张百慧 孙鑫晶）在中法文化旅游年的背景下，“漳州闽南文化周”活动8日在法国首都巴黎正式启动。首日活动上，国家非遗项目漳州布袋木偶戏展演受到欢迎。

本次文化周活动由福建省漳州市文化和旅游局等主办，旨在通过漳州木偶表演、漳浦剪纸展演、品味闽南功夫茶等系列文化活动，为法国民众献上一场闽南文化盛宴。

8日下午，130余名法国小学生受邀来到巴黎中国文化中心，观赏漳州布袋木偶戏。此次演出也是文化中心为法国青少年准备的“走进中心过大年”专场活动。漳州木偶戏艺人演绎了《大名府》《两个猎人》《指掌乾坤》等经典剧目。随着木偶在艺人们指掌操控下完成各种精彩复杂的动作，现场观众发出阵阵惊叹与欢笑。

法国小学生亚历山大和乔治告诉记者，他们从未看过这种布袋木偶表演，很喜欢演出带来的全新体验。8岁的小学生阿夫丽尔说，她最感兴趣的是木偶们“跳起来”的时候，“非常喜欢今天的演出和中国春节的气氛”。

当天，活动现场还举办了剪纸、木版年画等漳州非遗项目展演，设置了关于福建土楼、闽南功夫茶等内容的中法双语展板。

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