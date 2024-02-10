人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“漳州闽南文化周”在巴黎启动 布袋木偶戏受欢迎

2024年02月10日09:03 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎2月9日电（记者张百慧 孙鑫晶）在中法文化旅游年的背景下，“漳州闽南文化周”活动8日在法国首都巴黎正式启动。首日活动上，国家非遗项目漳州布袋木偶戏展演受到欢迎。

本次文化周活动由福建省漳州市文化和旅游局等主办，旨在通过漳州木偶表演、漳浦剪纸展演、品味闽南功夫茶等系列文化活动，为法国民众献上一场闽南文化盛宴。

8日下午，130余名法国小学生受邀来到巴黎中国文化中心，观赏漳州布袋木偶戏。此次演出也是文化中心为法国青少年准备的“走进中心过大年”专场活动。漳州木偶戏艺人演绎了《大名府》《两个猎人》《指掌乾坤》等经典剧目。随着木偶在艺人们指掌操控下完成各种精彩复杂的动作，现场观众发出阵阵惊叹与欢笑。

法国小学生亚历山大和乔治告诉记者，他们从未看过这种布袋木偶表演，很喜欢演出带来的全新体验。8岁的小学生阿夫丽尔说，她最感兴趣的是木偶们“跳起来”的时候，“非常喜欢今天的演出和中国春节的气氛”。

当天，活动现场还举办了剪纸、木版年画等漳州非遗项目展演，设置了关于福建土楼、闽南功夫茶等内容的中法双语展板。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部