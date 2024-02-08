新华社雅典2月6日电（记者陈刚）希腊比雷埃夫斯港（以下简称比港）赫拉克莱乌斯滚装码头扩建工程6日正式落成。

希腊国民经济和财政部长哈齐扎基斯在落成仪式上致辞说，比港近年来为推动希腊经济社会发展作出巨大贡献，滚装码头的扩建将推动希腊向成为东地中海和巴尔干地区转运枢纽的目标迈进。

中远海运比雷埃夫斯港口有限公司董事长俞曾港表示，滚装码头扩建工程完工巩固了比港作为东地中海最大汽车码头之一的地位，将助力比港乃至希腊物流运输业发展。

中国驻希腊大使肖军正指出，中国创新能力提升和高技术制造业产品进出口将为以比港为基地的中欧陆海快线开创更大发展空间。中国新兴产业和高技术制造业将继续快速发展，为比港拓展集装箱和滚装业务带来可持续动力。

赫拉克莱乌斯码头原为比港修船码头，滚装码头扩建项目于2021年8月10日开工，2024年1月完成交付，项目投资总额超过2000万欧元。码头扩建后，可停放5100辆汽车，有助于比港实现打造欧洲区域汽车产业分拨中心的目标，进一步提升希腊在全球航运和贸易中的竞争力。

比雷埃夫斯港是希腊最大港口，位于雅典西南约10公里处。2016年，中远海运集团成功中标比港港务局私有化项目，正式成为港务局控股股东并接手运营管理。

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