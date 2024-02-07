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中国瑞士举行第三轮外长级战略对话

2024年02月07日21:35 | 来源：新华网
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新华社北京2月7日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅7日在京与瑞士联邦委员兼外长卡西斯共同举行中瑞第三轮外长级战略对话。

王毅说，中瑞关系历经国际风云考验，长期走在中国同西方国家关系前列，具有典范意义。中方愿同瑞方一道，以两国领导人战略擘画为指引，继续发扬敢为人先精神，开辟中瑞创新战略伙伴关系新前景。

卡西斯表示，瑞中相互理解、坦诚交流。差异不影响双方合作。瑞方愿同中方一道，携手推动瑞中创新战略伙伴关系进一步发展。

双方将共同落实好两国领导人重要共识，继续相互尊重核心利益和重大关切，尊重各自选择的制度和发展道路。

双方将继续用好政府间多个对话合作机制，深化财金、科创、教育、知识产权、应对气变、绿色发展、冰雪运动等合作。

双方对自贸协定升级完成联合可研表示满意，愿尽快正式启动升级谈判。王毅介绍了中国推进高水平开放的积极举措，希望瑞方为中国企业提供开放、公平、非歧视营商环境。卡西斯赞赏中方展现开放精神，表示瑞士一贯支持自由贸易，反对保护主义。

双方将共同筹备好2025年建交75周年和“中瑞文化和旅游年”系列活动。卡西斯高度评价中方给予瑞士免签待遇，表示瑞士热烈欢迎中国游客，将为中国公民和赴瑞投资中国企业提供更多签证便利。

双方将继续支持联合国在国际事务中的核心作用，进一步密切多边沟通协调。

(责编：卫嘉、白宇)

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