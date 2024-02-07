新华社北京2月7日电（曹嘉玥、薛昱婷）外交部发言人汪文斌7日在例行记者会上表示，中国始终致力于推进高水平对外开放、扩大中外人员交往。欢迎更多外国朋友到中国来，感受一个真实、立体、全面的中国。

近期，为便利外国人入境办理手机号码，中国电信、中国移动、中国联通等运营商在北京、上海、广州、昆明、成都、厦门等城市机场口岸新增9个服务网点，在北京、广州、深圳、西安、青岛等城市对外交往较多的重点区域新增6个服务网点。

对此，汪文斌表示，中国始终致力于推进高水平对外开放、扩大中外人员交往。“经了解，中方主管部门和电信运营商近期采取了提升电信服务水平的措施，为外国人来华旅行、工作、学习、生活提供了更多便利。”

汪文斌说，随着中国推动中外人员往来便利化举措不断提质升级，中国公民更加安全、便捷地走出国门，来华的外国朋友也体会到了更多的方便和快捷。近段时间以来，中方陆续推出“两减三免”，即减少签证申请表填报内容、阶段性调减签证费、免采部分申请人指纹、免签证预约、对法德等国试行单方面免签政策等便利举措。截至目前，中国已与157个国家缔结了涵盖不同护照的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排，同23个国家实现全面互免签证。

“随着农历新年的临近，我们欢迎更多外国朋友到中国来，用自己的眼睛观察中国，用自己的耳朵倾听中国，用自己的脚步丈量中国，感受一个真实、立体、全面的中国。”汪文斌说。

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