新华社北京2月7日电 综合新华社驻外记者报道：中国农历龙年新春将至，我驻外使领馆举办春节招待会，驻在国政要、各界友人、华侨华人、中资机构和留学生代表等欢聚一堂，共话交流合作，期待携手书写双边关系新的篇章。

塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯专门录制的祝福视频在中国驻塞浦路斯大使馆迎春活动上播放。赫里斯托祖利季斯在视频中说，塞中两国友谊建立在相互信任、尊重和理解基础上，作为欧盟成员国，塞浦路斯始终坚定和积极支持欧盟发展与中国关系。中国驻塞浦路斯大使刘彦涛表示，中方愿与塞方一道，以构建人类命运共同体理念为引领，推动中塞战略伙伴关系进一步走深走实。

基里巴斯总统马茂日前出席中国驻基里巴斯大使馆春节招待会，向中国人民致以新春问候。他表示，基中在相互尊重、共同合作、共谋繁荣的基础上建立深厚友谊。龙年将至，愿携手共进，共同开创繁荣美好未来。

马来西亚副总理法迪拉在中国驻马来西亚大使馆举办的龙年新春招待会上表示，2024年是马中建交50周年，马来西亚期待与中国增进民心相通，加强更具建设性的合作，造福两国人民。招待会上发布了由中马双方共同设计的两国建交50周年官方纪念标志。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖说，站在新的历史起点上，双方将继续携手相伴，互信、互惠、互利，共同推动中马命运共同体建设行稳致远。

中国驻俄罗斯大使馆日前举办“2024留俄学生春节联欢会暨招待会”。俄罗斯教育部副部长格里博夫说，俄中教育合作蓬勃发展，希望两国年青一代为进一步发展俄中合作作出贡献。中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，希望中国留学生积极参与中俄交流，助力两国世代友好，争做友谊使者。

在中国驻博茨瓦纳大使馆春节招待会上，博茨瓦纳外长夸佩代表博政府向在博华侨华人致以新春祝福，感谢中国长期以来为博经济社会发展所作贡献。中国驻博茨瓦纳大使王雪峰在致辞中回顾了中博友好合作成果，表示将牢记初心使命，进一步推动中博关系发展。

在中国驻智利大使馆日前举办的春节招待会上，智利参议院智中友好小组主席莫雷拉对新华社记者说，智中两国建交以来，双边关系深化的脚步从未中断。中国是智利的好朋友，两国不仅是重要经济伙伴，在民心相通、文化教育合作方面也取得重要成果。中国驻智利大使牛清报表示，过去一年，中智关系硕果累累。中智务实合作更加密切，人文交流蓬勃发展。两国元首成功会晤，为中智友谊与中智关系发展指明了方向，注入了强劲动力。

在中国驻悉尼总领事馆举办的春节招待会上，澳大利亚新南威尔士州州督代表米勒、州长代表坎珀等当地政府官员与新州侨胞、中资机构及留学生代表等一起体验书法、描画脸谱、茶艺等文化项目。坎珀表示,春节已成为澳多元文化重要组成部分，新州愿加强与中国地方交流合作，推动澳中关系发展。

中国常驻维也纳联合国办事处和其他国际组织代表李松、奥地利国民议会外事委员会主席马茨内特、旅奥华侨华人、留学生、中资企业代表以及奥各界人士齐聚中国驻奥地利大使馆春节招待会。中国驻奥地利大使亓玫与在场嘉宾共同祝福中奥传统友谊和各领域合作再上层楼，两国繁荣昌盛、人民幸福安康。

在中国驻摩洛哥大使馆举办的春节招待会上，中国驻摩洛哥大使李昌林表示，过去一年是中摩建交65周年，双方重温友好历史，秉持合作初心，携手书写了中摩关系新的精彩一页。（参与记者：张淑惠、陈刚、汪艺、许馨予、滕军伟、江宥林、朱雨博、王琪、梁有昶、于涛、霍晶）

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