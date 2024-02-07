新华社布鲁塞尔2月6日电（记者张兆卿）欧盟委员会6日发表声明，建议到2040年，将欧盟的温室气体净排放量在1990年水平的基础上减少90%，这将推动欧盟到2050年实现碳中和。

欧盟委员会当日发布的一份报告评估了欧盟到2050年实现碳中和的可能途径。根据这一评估，欧盟委员会提出了2040年气候目标建议以及所需采取的一系列措施。

声明说，要实现所建议的2040年气候目标，需要若干有利的政策条件，包括全面实施此前商定的2030年气候目标，确保欧洲工业的竞争力，更加注重不让任何人掉队的公平过渡，与国际伙伴建立公平竞争环境，以及就2030年后政策框架开展战略对话。具体的做法包括：利用所有零碳和低碳解决方案在2040年前实现能源系统脱碳，更早部署碳捕集技术，成立小型模块化反应堆工业联盟等。

声明指出，制定2040年气候目标将有助于欧洲工业界、投资者、公民和政府做出决策，促使欧盟能够在2050年实现碳中和。同时，制定2040年气候目标还将增强欧盟的能源独立性和应对未来危机的能力。

声明说，2040年气候目标的立法提案将在今年6月份欧洲议会选举后由新一届欧盟委员会负责提交。提案一旦通过，欧盟将着手制定2030年后政策框架。

2023年4月，欧盟理事会通过了多项减排立法提案。这些立法提案是欧盟委员会于2021年7月提出的名为“适应55”的应对气候变化一揽子提案的一部分，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量在1990年水平的基础上至少减少55%，并到2050年实现碳中和。

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