新华社北京2月6日电 中国美国商会近日发布的最新调查报告显示，50%的受访美国企业仍将中国列为全球首选或前三位投资目的地。

这项针对中国美国商会会员企业的调查于2023年10月至11月进行，共343家美国企业参与调查。

报告显示，大多数受访企业仍将保持在华布局，77%的受访企业表示目前没有将生产或采购业务迁出中国的计划。

受访企业中，约半数表示2024年将保持在华投资规模不变，近四成表示2024年计划增加在华投资，视中国市场为企业战略重点以及看好中国经济快速增长势头是其增资首要考量。

报告还显示，受访企业2023年财务状况较上一年有所改善，主要行业的盈利水平有所上升，企业对未来两年的业务前景更为乐观。

中国美国商会主席谭森在报告中表示，中国不仅是关键市场，更是人才和创新的重要沃土，对美国企业的全球竞争力至关重要。

这份报告发布后受到海外媒体广泛关注。美国彭博社报道说，该调查显示，美企对中国近期的商业环境愈加乐观。新加坡《联合早报》报道说，根据该报告，美企对华投资意向有改善。

香港《南华早报》援引中国美国商会总裁何迈可的话报道说，中国企业致力于建设更安全、更具弹性和更强健的供应链，这推动美国和其他国家企业在华投资。

(责编：卫嘉、白宇)