新华社北京2月6日电（记者曹嘉玥）外交部发言人汪文斌6日表示，春节走向世界，是中华文明与不同文明交流互鉴、美美与共的生动体现。祝福各国人民分享春节的欢乐，携手迈向更加幸福、美好的明天。

“春节是万家团圆的‘中国时刻’，也是全球同贺的国际假日。”汪文斌在当日例行记者会上说，今年的春节是联合国大会通过决议将农历新年列为联合国假日后的首个新年，联合国粮农组织、维也纳联合国总部等近日首次正式庆祝中国农历新年。目前，全球已有近20个国家将春节定为法定节假日，全球约五分之一的人口以不同形式庆祝春节。从东方到西方，从北半球到南半球，世界各国点亮“中国红”，共享欢乐喜庆的节日氛围，感受绚烂多彩的中华文化。

汪文斌介绍，在联合国，各国使节纷纷体验包饺子、写福字、剪纸等春节习俗。新西兰总理拉克森在奥克兰参加“新春花市同乐日”活动，与数千名当地华人共迎龙年新春。白俄罗斯举办“温暖迎春·共庆中国年”新春交响音乐会，中白两国音乐家联袂为观众演绎视听盛宴。德国海德堡举办“春节庙会”，抖空竹、贴春联、写“福”字等民俗体验吸引游客驻足。美国纽约大都会艺术博物馆举办“喜迎龙年·欢乐春节”庆祝活动，舞龙表演、木板年画、龙年特展精彩纷呈。马来西亚大街上灯笼高悬，青少年舞龙队共舞一条近200米的“长龙”，蔚为壮观。巴西累西腓在知名地标零点广场举办盛大的春节庆祝活动，人们在喜庆的十二生肖福娃灯光秀映照下载歌载舞。

“春节传承着和平、和睦、和谐的中华传统文化理念。春节走向世界，是中华文明与不同文明交流互鉴、美美与共的生动体现。”汪文斌说，“我们祝福各国人民分享春节的欢乐，感受春天的气息，携手迈向更加幸福、美好的明天。”

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