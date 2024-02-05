新华网华沙2月5日电（记者张章 张琨）“祥龙迎春 共赏芳华”2024年全波兰留学生新春联欢晚会近日在华沙举行，在波中国留学生、波兰学生与教师代表等400余人参加。

中国驻波兰大使孙霖江在致辞中勉励在波中国留学生与祖国共奋进，求真学问，练真本领，积极参与推动中波友好交流，在互学互鉴中讲好中国故事、宣传中国优秀文化，为中华民族伟大复兴、中波关系发展贡献力量。

华沙大学的崔可表演古筝独奏《春到湘江》。记者 张琨 摄

晚会在小合唱《起风了》中拉开帷幕，大提琴小品《冬的浪漫》、歌曲《不忘初心》、舞蹈《千里邀月》等节目抒发了留学生们对新春的期待和对亲人的思念，并深情歌颂了祖国的发展成就；舞蹈《玉》《九儿》、中华汉服秀、二胡《赛马》、钢琴《丝路》充分展示了中华传统文化的博大精深和独特魅力。

晚会现场乐曲悠扬、舞姿飘逸、欢声笑语，高潮迭起，观众们热烈参与互动。在肖邦音乐大学学习的云南学生李孟隅参加了演出，他说，这次春晚为留学生们提供了展示自我的舞台，学生们怀着浓浓的乡愁和对故乡的牵挂，度过了一个快乐、温暖又难忘的夜晚。相信在波留学生将继续砥砺奋进，争取早日学成报国，同时祈愿祖国繁荣昌盛、人民幸福安康。

此次春晚由中国驻波兰大使馆和波兰中国学生学者联谊会联合举办。其间，孙霖江还代表驻波兰大使馆向留学生代表发放“温暖迎春·共庆中国年”暖心包。

(责编：贾文婷、刘叶婷)