郭鑫惠

这是2月2日在斐济雷瓦省托加区拍摄的托加大桥（无人机照片）。新华社发（中国中铁一局供图）

新华社苏瓦2月4日电（记者郭鑫惠）位于斐济雷瓦省托加区的托加大桥日前投入使用，为当地居民出行提供便利。

托加桥项目由中国中铁一局集团有限公司承建，于2023年3月开工，桥梁总长51.82米。斐济公共工程、运输和气象服务部长图伊萨瓦武在2日举行的桥梁开通仪式上对中铁一局表示感谢。他说，新修建的托加大桥能够抵御洪水侵袭，能在恶劣的天气条件下为当地社区提供更安全、更可靠的交通选择，对于促进当地人员交往和经济发展具有重要意义。

2月2日，当地民众在斐济雷瓦省托加区的托加大桥上合影（手机照片）。新华社发（中国中铁一局供图）

中铁一局集团东南亚公司南太区域总经理王刚告诉记者，施工过程中，企业员工克服雨季、强风恶劣天气影响及部分材料供应短缺的困难，实现项目如期完工。如今桥梁开通，将为附近穆阿纳、武尼塞和纳瓦图亚巴三个村子的1000多户居民提供出行便利。

村民迪瓦韦西说，过去该地区只有一座低水位桥，每当遭遇恶劣天气引发洪水，该桥就会被洪水淹没，人们无法通行，孩子们也无法上学，新桥投入使用解决了几代人的出行难题。

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