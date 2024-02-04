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中国侨联主席万立骏向归侨侨眷和华侨华人祝贺新春

2024年02月04日16:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月2日电　中国侨联主席万立骏2日发表新春贺词，代表中国侨联向广大归侨侨眷和旅居世界各地的华侨华人致以节日问候和新春祝福。

　　万立骏在贺词中表示，2023年，中国圆满实现经济社会发展主要预期目标，强国建设迈出坚实步伐，中华民族伟大复兴号巨轮破浪前行。广大侨胞立足住在国、面向全世界，坚定信心，自强不息，积极发展事业，取得了不少新成绩。

　　万立骏表示，2023年，第十一次全国归侨侨眷代表大会在北京召开，明确了未来五年侨联工作的总体思路。一年来，我们扎实开展主题教育，加强思想引领，凝聚侨界人心；聚焦经济、科技和人才，创立并在福建首次举办中国侨智发展大会，连续举办中国侨商投资（广东）大会和投资（河南）大会，开展“创业中华”系列活动；深入推进“亲情中华”“追梦中华”品牌，举办“中国寻根之旅”夏（冬）令营，弘扬中华文化，讲好中国故事。加强海外侨胞联谊联络，巩固壮大爱国爱乡力量，服务国家对外工作大局；加强法侨、检侨、司侨等合作机制建设，依法维护侨益；树立大侨务理念，深化侨联改革，加强基层基础建设，侨联组织展现新气象。

　　万立骏表示，2024年，中国侨联将围绕中心、服务大局、服务侨胞，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献，以实际行动庆祝中华人民共和国成立75周年。让我们携起手来，乘着新时代的春风，侨心筑梦创佳绩，奋楫前行向未来！

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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