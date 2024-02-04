新华社北京2月2日电 在2024年新春佳节到来之际，中国国务院侨务办公室主任陈旭2日发表新春贺词，向海外侨胞和归侨侨眷致以节日问候和美好祝愿。

陈旭在贺词中表示，2023年，是接续奋斗、砥砺前行的一年。这一年，疫情防控平稳转段，中国经济整体回升向好，高质量发展扎实推进。这一年，成都大运会、杭州亚运会精彩绽放，体育成为各国民众相知相交的桥梁。这一年，高水平对外开放持续扩大，共建“一带一路”十年硕果累累，人类命运共同体理念深入人心。这一年，中国方案、中国智慧日益发挥重要作用，“确定的中国”为“不确定的世界”注入更多稳定性和正能量。回首过往，神州故土经历的每一个重大时刻，都离不开海外侨胞的热情支持和积极参与；华夏大地迈出的每一次坚定步伐，都凝聚着海外侨胞的赤子情怀与家国梦想。

陈旭表示，2023年，广大侨胞朋友们在世界各地经营着自己的事业和生活，大家的安危冷暖，始终是我们最深切的牵挂。国务院侨办会同各涉侨部门密切与海外侨胞联系，暖侨助侨工作更加深入；推动华侨权益保护立法列入全国人大常委会立法规划，各项惠侨政策更加完善；支持海外侨胞发展华文教育，各类节庆和文化活动如火如荼；积极为大家参与中国式现代化建设搭建平台、优化环境，高质量发展成果进一步惠及广大侨胞。

陈旭表示，2024年是新中国成立75周年，我们将继续秉持“以人为本、为侨服务”的宗旨，不断加强和改进侨务工作，落实好各项惠侨利侨举措，让广大海外侨胞和归侨侨眷感受到更多的温暖和关爱。无论海外游子身处何方、走到哪里，祖（籍）国永远是你们的故土家园、心灵港湾。热烈欢迎侨胞朋友们常回家看看，寻一抹乡愁，品一缕乡情，同时找到更多事业发展机遇，大家心手相连、和衷共济，一起奔赴更加美好的未来。

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