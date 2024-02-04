新华社莫斯科2月3日电（记者江宥林）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃3日说，美国对伊拉克和叙利亚境内目标的空袭，再次显示其中东政策的“侵略本质”。俄方强烈谴责美国针对主权国家“令人发指的侵略行径”。

据俄外交部网站消息，扎哈罗娃当日发表声明说，美军对伊拉克和叙利亚领土进行空袭，损毁数十个目标并造成平民死亡，“再次向全世界展示了美国中东政策的侵略本质及其对国际法的全然漠视”。

她表示，空袭“旨在进一步激化冲突”。美国最近不断攻击伊拉克和叙利亚两国境内亲伊朗组织的目标，是美国有针对性地企图让该地区大国陷入冲突。

美军2月2日出动战机和无人机，对叙利亚和伊拉克境内受伊朗支持的武装组织的指挥部、武器仓库和其他设施等目标进行空袭。据美国媒体报道，这是对3名驻约旦美军士兵遭无人机袭击丧生的报复。

美东时间1月27日晚，位于约旦东北部靠近叙利亚边境地带的美军基地遭无人机袭击，造成3名美军士兵死亡，超过40人受伤。美方认定位于伊拉克境内、受伊朗支持的“伊拉克伊斯兰抵抗运动”旗下武装组织发动了针对美军的袭击，其所使用的无人机系伊朗制造。

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