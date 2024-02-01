新华社北京2月1日电 综合新华社驻外记者报道：在农历龙年即将到来之际，我驻外使领馆举办多种多样的活动，同驻在国各界友好人士、华侨华人、中资机构和中国留学生代表等共庆新春佳节，共话交流合作，共期美好未来。

中国驻埃及大使馆举办2024年新春招待会。埃及外交部亚洲事务部长助理沙欣表示，2014年两国元首共同决定将埃中关系提升为全面战略伙伴关系，为两国关系发展指明方向。埃及众议院第一副议长萨阿德丁等与会嘉宾重申，埃及始终坚持一个中国原则，任何情况下都不会改变。阿盟助理秘书长海法也出席招待会。

中国驻埃及大使廖力强说，今年是中埃建立全面战略伙伴关系十周年、中阿合作论坛成立二十周年，相信中埃、中阿关系将开启更加辉煌的十年。

中国驻巴西大使馆在巴西利亚举办2024年春节招待会。巴西外交部中国司司长特拉为中巴友好点赞，巴西247新闻网主编阿图查向周围的朋友们解读何为命运共同体，以及这一理念未来将如何使拉美和整个世界变得更加和平美好。

中国驻巴西大使祝青桥在致辞中回顾了2023年中巴关系发展取得的丰硕成果。祝青桥表示，在多边事务中，中巴保持战略沟通和密切协调，携手促成金砖机制实现历史性扩员，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。

在乌干达首都坎帕拉举办的龙年新春庙会和春节晚会上，中乌、中非文化元素的融合碰撞成为亮点。这是乌干达中国社团联合会和中国商会在驻乌大使馆指导下第二次举办大型春节庆祝活动。

乌干达外交国务部长奥凯洛·奥里耶姆在晚会上说，非洲与中国有着特殊的历史纽带，中国在帮助非洲尤其是南部非洲国家争取民族解放斗争过程中发挥了巨大作用。奥里耶姆赞赏中国与世界分享发展成果，对中国帮助乌干达修建重要的交通和能源基础设施项目、推动国家工业化和社会经济发展表示肯定。

中国驻乌干达大使张利忠表示，2023年，中乌全面合作伙伴关系不断走深走实，中乌关系达到历史最高水平。

中国驻几内亚比绍大使馆举办春节招待会，几比前总理纳比亚姆、外交部政治事务总司长杜雅等友好人士共百余人出席。几比方人士为即将到来的中国农历新年献上祝福。他们表示，希望新的一年两国关系继续向前发展，愿继续为两国友好事业作出贡献。

中国驻几比大使郭策表示，近年来，中几比关系稳步提升，两国合作大有可为。出席活动的同胞祈愿祖国在新的一年繁荣昌盛、中几比友好关系地久天长。

中国驻南非大使馆在南非行政首都比勒陀利亚时代广场举行“欢乐春节”庆祝活动。南非旅游部长德利莱在致辞中祝贺中国新春佳节，衷心感谢中方在各领域对南非的支持和帮助，希望两国继续加强合作，深化双方特殊情谊，为两国人民乃至全世界带来福祉。

中国驻南非大使陈晓东表示，在中南关系“黄金时代”的开局之年，中方期待同南方一道，认真落实两国元首达成的重要共识，共同构建高水平中南命运共同体。

中国驻南非约翰内斯堡总领馆举办“温暖迎春·共庆中国年”新春招待会，豪登和自由州两省多位政府官员和市议长、议员、政党代表等约300人参加。南非自由州省省长杜克瓦纳表示，中国始终真心帮助南非发展。中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江表示，希望在新的一年里继续加强与两省各界沟通交流，为促进双方互利合作多做实事。

由中国驻瑞典大使馆主办、斯德哥尔摩中国文化中心和中国歌剧舞剧院承办的“祥龙献瑞 共庆新春”迎春晚会在瑞典首都斯德哥尔摩举办。演出在展示节庆欢乐的群舞《张灯结彩》中拉开序幕，现场气氛喜庆热闹。

中国驻瑞典大使崔爱民表示，过去一年，中瑞关系平稳发展，各领域交流有序恢复，务实合作潜力加速释放，文化交流精彩纷呈，中方在瑞典举办的多场文化活动引发热烈反响。

中国驻丹麦大使馆30日在首都哥本哈根举办中丹全面战略伙伴关系15周年庆祝招待会暨2024年“欢乐春节”文艺演出。来自中国歌剧舞剧院的艺术家们为来宾奉献了精彩节目。

中国驻丹麦大使馆临时代办秦杰表示，去年中丹两国签署绿色联合工作方案，进一步促进了两国在绿色能源、环境保护等领域合作。

中国驻阿富汗大使馆举办新春招待会暨庆祝阿富汗华侨华人协会成立大会。中国驻阿富汗大使赵星充分肯定旅阿侨胞和在阿中资企业为促进中阿关系发展作出的重要贡献。赵星说，希望旅阿同胞尊重当地宗教习惯和文化习俗，在阿平安生活创业。

中国驻伊朗大使馆举办新春招待会。中国驻伊朗大使常华在致辞中表示，2023年是中伊双边关系高水平发展的一年，中国驻伊使领馆将继续关心、支持、服务好在伊中资机构和中国同胞。

中国驻厄瓜多尔大使馆举行新春招待会。中国驻厄瓜多尔大使陈国友说，一年来，中厄在两国元首战略引领下，双边政治互信不断巩固，互利合作持续深化，人文交流更加密切。

中国驻巴拿马大使馆在拉美议会大厦举办2024年春节招待会及巴拿马“欢乐春节”中国风潮音乐会。拉美议会议长冈萨雷斯、巴拿马政府官员以及在巴华侨华人、中资企业代表等300多人出席。来自上海民族乐团的演奏家与巴拿马本地音乐家合作，将中国传统乐器唢呐与西方交响乐、爵士乐的表演形式相结合，演奏了多首中巴名曲。

中国驻巴拿马大使魏强表示，2024年是首批华人抵达巴拿马170周年。当今的中国正在昂首奋进全面建设社会主义现代化国家新征程，中国特色大国外交正在为维护世界和平、促进共同发展作出新的贡献。（参与记者：董修竹、和苗、卞卓丹、聂祖国、王子正、邹学冕、赵家淞、廖思维、沙达提、谢江、陈昊佺、和苗）

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