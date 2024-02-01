新华社法兰克福1月31日电（记者单玮怡）普华永道会计师事务所1月31日发布的研究报告显示，2023年德国汽车制造商生产的纯电动车在中国市场销量比2022年增加近50%。

报告说，德国电动车在华销量增长十分可观。去年四季度，德国品牌纯电动车在华销量同比增幅达到63%。2023年，德国品牌纯电动车在中国的市场份额比上年增加1个百分点，达到5%。

普华永道德国合伙人兼汽车行业主管费利克斯·库纳特认为，2023年对于德国汽车制造商是决定性的一年。“一方面，德国品牌在中低端和高端市场均推出了有竞争力的车型；另一方面，电动汽车成为主流也越来越受到认可。”

报告还显示，中国在全球电动汽车市场上继续占主导地位。2023年，全球纯电动车销量预计突破1000万辆，在普华永道调查涵盖的全球20个主要汽车市场总销量中，中国市场贡献了约三分之二。

报告预计，全球纯电动汽车市场将继续呈现良好发展态势，但地缘政治冲突、供应链波动等问题可能会给汽车行业和市场发展带来挑战。

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