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打造具有国际竞争力的对非合作平台——详解《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》

2024年02月01日11:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月31日电　题：打造具有国际竞争力的对非合作平台——详解《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》

　　谢希瑶、于典

　　国务院近日批复同意《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》，商务部1月31日举行专题新闻发布会介绍总体方案有关情况。

　　经贸合作是中非关系的“压舱石”和“推进器”。商务部西亚非洲司司长江伟说，中国已连续十五年保持非洲第一大贸易伙伴地位。2023年，中非贸易额达到历史上的峰值2821亿美元，同比增长1.5%，展现中非贸易强劲韧性。

　　建设中非经贸深度合作先行区是落实中非合作“九项工程”的一项重要举措。在此背景下，商务部和湖南省人民政府一道，共同编制《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》。

　　总体方案明确提出，先行区要围绕“三区一厅”建设“六个中心”，即围绕建设对非经贸合作模式创新区、对非经贸深度合作引领区、对非产业链合作承载区、对非经贸交流合作“会客厅”，建设非洲非资源性产品集散交易中心、中非跨境电商合作中心、中非产业链培育中心、中非金融合作中心、服务中西部地区的对非物流中心、中非经贸交流促进中心。到2027年，先行区要初步成为具有一定国际影响力的对非开放合作平台；到2035年，基本建成辐射带动作用明显、各方资源广泛汇聚、具有国际竞争力的对非经贸合作平台。

　　“主要目标就是打造具有国际竞争力的对非合作平台。”江伟说，在深化对非务实合作、中非经贸深度合作先行区的建设中，将重点突出两个关键词，一个是“深度”，一个是“先行”。

　　在“深度”上，将着力推动中非合作向纵深发展，提质增效。

　　一是深化重点领域合作。非洲新兴产业蓬勃发展、人口红利加速释放，先行区将聚焦贸易、投资、金融、人员交往等领域，促进资源要素流动自由化便利化。同时，加快推动中非双方在数字经济、绿色低碳、交通物流等领域合作。

　　二是深度对接国内外市场。抓住非洲工业化、城镇化加快发展和非洲大陆自贸区建设带来的重大机遇，加强先行区与中国在非企业和境外经贸合作区的对接，促进中非产业集聚发展，密切中非产供链合作。

　　三是深入推动社会各界参与。先行区将为国内更多部门、地方、企业、金融机构搭建对非交流合作的良好平台，激发经营主体活力，更好汇聚资源，形成更大合力，推动中非经贸合作加快发展。

　　在“先行”上，将在深化新时代中非经贸合作中承担试制度、闯新路、做先导的重要角色。

　　一是在扩大对外开放、便利对非合作上先行先试。先行区把贸易合作作为一项重点任务，将进一步优化市场准入，强化市场集散功能，培育跨境电商新业态，开展产品加工合作，贯通中非市场，实现贸易和投资联动发展，特别是在扩大自非进口上发挥积极作用。

　　二是在联动自贸试验区、创新对非合作政策举措上先行先试。依托湖南自贸试验区，推动出台先行区配套政策，完善实施方案，创新支持先行区建设和发展，营造一流营商环境，促进中非产业链合作，形成先行区和自贸试验区相互促进的格局。

　　三是在统筹资源、带动地方联动对非合作上先行先试。商务部、湖南省已连续主办三届中国—非洲经贸博览会，推动地方对非合作取得新成效。先行区将依托既有资源汇聚的有利条件，与中部地区、长江经济带等协同联通，推动实现地方对非合作资源共享、平台共建、产业共兴。

　　湖南省商务厅副厅长郭宁说，总体方案获批，是继中国—非洲经贸博览会长期落户湖南后，湖南承担的又一对非合作国家级平台。近三年来，湖南省对非贸易保持年均增长23.1%的快速发展势头。装备制造、能源矿业、路桥房建、农业开发等优势产业抱团走进非洲，杂交水稻、工程机械等技术和产品在非洲享有知名度。

　　江伟说，下一步，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非方一道，充分发挥先行区带动作用，引领中非经贸合作转型升级、提质增效，更好惠及中非两国人民。

(责编：赵光霞、白宇)

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