新华社华盛顿1月31日电（记者许缘 熊茂伶）美国联邦储备委员会1月31日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并暗示暂时不会降息。

这是美联储连续第四次维持这一利率区间不变。美联储在当天发表的声明中说，近期指标显示美国经济活动持续稳步扩张。自2023年初以来，就业增长有所放缓，但依然强劲，失业率保持在低位。通货膨胀水平在过去一年有所缓解，但仍处于高位。

声明强调，在考虑对联邦基金利率目标区间进行任何调整时，制定货币政策的联邦公开市场委员会将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。在更有信心确定通胀率持续向2%的目标迈进之前，降低利率“是不合适的”。

声明还重申，在评估适当的货币政策立场时，美联储将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍目标实现的风险，美联储将准备酌情调整货币政策立场。

美联储主席鲍威尔在当天会后举行的新闻发布会上表示，联邦基金利率很可能处于本轮紧缩周期峰值。如果经济发展与预期大体一致，美联储将开始调整政策力度。但他同时表示，根据本次会议，联邦公开市场委员会“不太可能在3月达到信心水平，并确定3月是采取行动（降息）的时机”。

多数美联储官员去年底预计，如果通胀率持续逐步下降且经济稳定增长，美联储可能在2024年三次下调利率，每次下调25个基点。芝加哥商品交易所一项跟踪数据显示，截至发稿时，市场预计美联储在今年3月会议上维持利率的可能性已升至超过60%。

(责编：袁勃、赵欣悦)