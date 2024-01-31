新华社悉尼1月31日电（记者李晓渝 张淑惠）第七届中国国际进口博览会推介会30日在澳大利亚悉尼举办，中国驻悉尼总领事馆代总领事王春生、国家会展中心（上海）有限责任公司总裁宁风、澳大利亚新南威尔士州投资局贸易部门负责人卡拉·兰普等近200名中澳政商界人士出席。

王春生表示，中澳经贸合作已取得巨大成就，为两国人民带来了实实在在的福祉。进博会是中国主动向世界开放市场的重要举措，是中国支持经济全球化的务实行动，彰显了中国推动高水平开放、推动构建开放型世界经济的坚定决心。希望澳大利亚各级政府及企业积极参加进博会，促进对华合作，共享中国改革开放和经济发展的红利。

宁风在致辞时表示，第七届进博会筹备工作正加快推进，已签约展览面积超过18万平方米。中方愿同澳大利亚各界共同努力，助力更多澳大利亚企业进入中国市场，收获更多成果。

与会澳大利亚政府代表、企业家、商协会负责人纷纷表示，进博会是促进澳中经贸往来的重要窗口，相关行业机构和商协会组织企业参与进博会，能够更好把握中国市场机遇。他们表示，期待与中国企业达成更多商业合作，推动双方经贸高质量发展。

本次活动由中国国际进口博览局、中国驻悉尼总领事馆经济商务处、国家会展中心（上海）有限责任公司、澳大利亚中国总商会悉尼分会、澳大利亚中国工商业委员会新南威尔士州分会共同主办，中国银行悉尼分行为支持单位。

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