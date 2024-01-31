新华社华盛顿1月30日电（记者熊茂伶 胡友松）中国驻美国大使馆日前在华盛顿举行纪念中美留学45周年暨2024年中美青年新春联欢活动。美国教育界以及中美青年学生代表500余人出席活动。

中国驻美国大使谢锋在致辞中指出，45年来，中美教育合作风雨兼程、蓬勃发展，教育合作始终是中美人民双向奔赴的生动范例，是两国人文交流最有成效的领域之一，是中美关系稳定发展的基础性工程。近年来，虽然遭遇一些逆风逆流，但中美人民相互了解、彼此借鉴的愿望是阻挡不住的，支持中美教育合作的力量始终活跃在线。

谢锋呼吁清除教育交流关卡路障。他指出，每月数十名留学生等中方赴美人员被拒绝入境，这些学生持合法有效签证，没有违法犯罪记录，出国旅游、回国探亲后赴美返校，入境时却被带进“小黑屋”接受长达8小时盘问，甚至被强制遣返、禁止入境，这是绝对无法接受的。中方已第一时间向美方表明强烈反对的严正立场，将继续坚决维护中国公民正当合法权益。

美国腹地中国协会主席霍顿说，美中年轻人之间的交流非常重要，“我们要做的是继续对话，建立机会之桥，美中两国年轻人都可以成功，加强交流可以实现双赢”。

美国国际教育协会首席执行官古德曼表示，中方提出“未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”，这在美国教育界受到广泛欢迎，美国国际教育协会正与中国教育国际交流协会密切协调合作，为落实好这一倡议采取积极行动。古德曼表示对于未来感到“非常乐观”，预计在未来数年里，赴华留学的美国学生将继续增加，美国也将继续欢迎中国学生赴美留学。

美国国际教育工作者协会执行董事兼首席执行官范塔·阿夫指出，教育交流是搭建跨文化桥梁，美中教育交流不仅使两国青年增进了互信和友谊，也使中美教育机构、社会各界乃至整个世界受益匪浅。

当天，一些留学生代表分享了个人留学经历，表达对中美继续加强教育交流和人文交流的期待。

中美学生随后献上精彩纷呈的文艺演出，庆祝即将到来的农历龙年新春。活动现场，中美青年代表还参加文化游园活动，参与中美青少年画展、汉服展示、水印版画等文化活动，感受热闹喜庆的春节庙会。

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