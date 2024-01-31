人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻美使馆举办纪念中美留学45周年暨中美青年新春联欢活动

2024年01月31日15:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿1月30日电（记者熊茂伶 胡友松）中国驻美国大使馆日前在华盛顿举行纪念中美留学45周年暨2024年中美青年新春联欢活动。美国教育界以及中美青年学生代表500余人出席活动。

　　中国驻美国大使谢锋在致辞中指出，45年来，中美教育合作风雨兼程、蓬勃发展，教育合作始终是中美人民双向奔赴的生动范例，是两国人文交流最有成效的领域之一，是中美关系稳定发展的基础性工程。近年来，虽然遭遇一些逆风逆流，但中美人民相互了解、彼此借鉴的愿望是阻挡不住的，支持中美教育合作的力量始终活跃在线。

　　谢锋呼吁清除教育交流关卡路障。他指出，每月数十名留学生等中方赴美人员被拒绝入境，这些学生持合法有效签证，没有违法犯罪记录，出国旅游、回国探亲后赴美返校，入境时却被带进“小黑屋”接受长达8小时盘问，甚至被强制遣返、禁止入境，这是绝对无法接受的。中方已第一时间向美方表明强烈反对的严正立场，将继续坚决维护中国公民正当合法权益。

　　美国腹地中国协会主席霍顿说，美中年轻人之间的交流非常重要，“我们要做的是继续对话，建立机会之桥，美中两国年轻人都可以成功，加强交流可以实现双赢”。

　　美国国际教育协会首席执行官古德曼表示，中方提出“未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”，这在美国教育界受到广泛欢迎，美国国际教育协会正与中国教育国际交流协会密切协调合作，为落实好这一倡议采取积极行动。古德曼表示对于未来感到“非常乐观”，预计在未来数年里，赴华留学的美国学生将继续增加，美国也将继续欢迎中国学生赴美留学。

　　美国国际教育工作者协会执行董事兼首席执行官范塔·阿夫指出，教育交流是搭建跨文化桥梁，美中教育交流不仅使两国青年增进了互信和友谊，也使中美教育机构、社会各界乃至整个世界受益匪浅。

　　当天，一些留学生代表分享了个人留学经历，表达对中美继续加强教育交流和人文交流的期待。

　　中美学生随后献上精彩纷呈的文艺演出，庆祝即将到来的农历龙年新春。活动现场，中美青年代表还参加文化游园活动，参与中美青少年画展、汉服展示、水印版画等文化活动，感受热闹喜庆的春节庙会。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部