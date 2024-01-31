新华社吉隆坡1月31日电（记者汪艺 许馨予）第16届中国-马来西亚联合商务理事会年度会议暨庆祝中马建交50周年经贸合作论坛1月30日在吉隆坡举行，中马工商界等300余人参加。

马来西亚投资、贸易和工业部副部长刘镇东在活动上致辞说，马来西亚具有地理位置、供应链等方面优势，希望中国企业和投资者充分利用这些优势以及马中建交50周年的机遇，加强与马来西亚企业对接，提升马中经贸关系。他还期待中国企业的到来能够助力马来西亚经济结构升级，促进马来西亚高端制造业和服务业发展。

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌致辞表示，马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。中国连续15年保持马最大贸易伙伴地位，连续多年成为马主要投资来源国。经贸合作已成为中马双边关系发展的“压舱石”和“动力源”。中国坚定不移推进高水平对外开放和中国式现代化，将为包括马来西亚在内的世界各国提供新的发展机遇。希望中马两国工商界深挖贸易增长潜力、释放投资合作动能、加强产业链供应链合作，为推动中马全面战略伙伴关系行稳致远作出新的更大贡献。

活动期间，中国贸促会下属机构、中国国际展览中心集团有限公司、潍坊市贸促会等与马来西亚相关企业和协会签署了合作协议、合作备忘录等。

此次活动由马来西亚-中国商务理事会和中国国际贸易促进委员会共同主办。

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