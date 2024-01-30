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乌匈官员会谈 希望推动改善双边关系

2024年01月30日13:23 | 来源：新华网
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新华社基辅／布达佩斯1月29日电（记者李东旭 陈浩）乌克兰总统办公室主任叶尔马克与匈牙利外长西雅尔多29日在乌西部城市乌日哥罗德举行会谈。综合乌匈两国媒体报道，双方旨在通过会谈加强对话，推动改善双边关系。

据《乌克兰真理报》报道，叶尔马克在会谈结束后说，双方明确表明有意愿尽快举行两国最高领导人会晤，希望其能够掀开两国关系新的一页。乌总统网站消息说，此访意在加强对话，处理共同关切。

据匈牙利媒体报道，西雅尔多在会谈后举行的新闻发布会上表示，他此访目的是重建两国互信，双方已经朝着这个方向迈出令人鼓舞的一步，但“还有很长的路要走”。

西雅尔多说，2015年以来，乌克兰西部外喀尔巴阡地区的匈牙利族人权利不断受到侵蚀，是近年来匈乌关系紧张的主要原因。他强调，匈牙利在乌克兰危机上的立场是一贯和明确的。“我们支持乌克兰领土和主权完整。我们谴责战争，我们希望我们的邻国尽快实现和平。”

乌克兰西部外喀尔巴阡州靠近匈牙利边境，是乌境内匈牙利族主要聚居地，居住着约15万匈牙利族居民。

去年底，匈牙利否决了欧盟对乌克兰的500亿欧元援助计划，认为欧盟不应向乌克兰提供更多资金，而应结束俄乌冲突。今年2月1日，欧盟将举行特别峰会再次讨论援乌计划问题。

(责编：于洋、崔越)

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