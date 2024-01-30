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俄白续签落实联盟国家一体化法令

2024年01月30日08:22 | 来源：新华网
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新华社圣彼得堡1月29日电（记者安晓萌）俄罗斯和白俄罗斯联盟国家最高国务委员会29日在俄罗斯圣彼得堡市举行会议，其间签署旨在落实联盟国家一体化的新三年期法令。俄罗斯总统普京与到访的白俄罗斯总统卢卡申科出席会议。

两国领导人在会上总结了2021年至2023年实施建立联盟国家条约主要方向的法令的落实情况，并签署2024年至2026年的新三年期法令，旨在进一步加强两国在工业、农业、能源、物流和信息等领域的全方位互动。双方还签署有关推动联盟国家发展的其他十余项文件，涉及科技、基建、文化艺术、媒体等多个领域。

普京说，面对前所未有的外部压力，俄罗斯和白俄罗斯在世界舞台密切合作，始终如一地相互提供切实盟友支持；两国将致力于构建一个民主和公平的多极化世界秩序。卢卡申科说，两国商品和服务贸易总额去年达到约540亿美元，创历史新高，这在很大程度上是两国过去三年实施相关法令的结果。

俄罗斯与白俄罗斯1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

(责编：于洋、崔越)

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