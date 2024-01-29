新华社马德里1月28日电（谢宇智）一年一度的马德里国际旅游展24日至28日在西班牙马德里会展中心举行。中国近期对多国推出单方面免签等政策在展会期间引发各界热议。

中国展台向来是马德里国际旅游展上最受公众期待和欢迎的展台之一。来自意大利的自由职业者克劳迪娅·布拉斯卡咨询了不少有关到中国旅游的信息。得知中国近期对包括意大利在内的多国试行单方面免签政策，布拉斯卡感到惊喜。她说，“这是个非常好的措施”，有利于整个旅游行业。

恩里克·戈麦斯是哥伦比亚一家旅行社的代表。他说，在哥伦比亚，人们对前往中国的差旅需求越来越旺盛，旅行社已将与中国有关的项目提上日程。

此外，戈麦斯还希望哥伦比亚与中国能达成更多出入境便利政策。他说，这将有利于游客更自由地规划行程，促进两国间旅游和贸易的发展。

世界旅游城市联合会副秘书长严晗对记者说，中国近期推出的一系列便利人员往来的措施，显示推进高水平对外开放的决心。国际社会和旅游市场对此反应积极。

与此同时，世界各国也在期待中国游客进一步回归。前来参展的赞比亚旅游部长埃文斯·穆汉加表示，赞比亚已准备好迎接中国游客观光访问以及在当地展开商业投资，助力当地经济发展。“我们的大门对他们敞开。”

联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利此前接受新华社采访时表示，中国市场将为2024年世界旅游业恢复到新冠疫情前的水平作出贡献。

本届马德里国际旅游展设置体育旅游、邮轮旅游、旅游与女性等主题板块，关注旅游业新发展、新动力以及新趋势，吸引来自152个国家和地区的806家参展商和9000家企业参展。

世界旅游城市联合会在展会期间举办主题论坛，与马德里、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢等十多个会员城市分享关于中国出入境旅游市场的发展现状和趋势展望。该组织是世界首个以城市为主体的全球性国际旅游组织，总部设在北京。

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