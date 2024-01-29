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以色列说与哈马斯谈判首轮会议“具有建设性”

2024年01月29日08:44 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷1月28日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列总理办公室28日晚发表声明说，正在法国巴黎举行的有关以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之间停火协议的谈判首轮会议“具有建设性”，但双方立场仍有“重大分歧”。

声明说，以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚、美国中央情报局局长伯恩斯、卡塔尔首相穆罕默德和埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒参加了会议。这是一次“具有建设性”的会议，但以巴双方立场仍有“重大分歧”。与会者将在本周继续开会进行讨论。

一名以色列政府官员当天早些时候对新华社记者说，以方代表团当天已前往巴黎，将参加有关以色列和哈马斯之间停火协议的谈判，但双方仍存在重大分歧。

据了解，此次谈判由美国主导。由于哈马斯和以色列拒绝面对面谈判，因此埃及和卡塔尔方面事先与哈马斯进行沟通，两国代表再前往巴黎与以色列进行谈判。

以色列与哈马斯去年10月爆发新一轮冲突，以军随后对哈马斯控制的加沙地带发动大规模军事打击，迄今已造成超过2.64万人死亡、逾6.5万人受伤。以色列方面称，冲突造成以方1300多人死亡。

卡塔尔、美国和埃及去年12月底展开穿梭外交，为暂停冲突对抗、允许更多人道救援物资进入加沙地带制定框架协议。此前有报道称，以方曾向哈马斯提出最长停火两个月以换取哈马斯释放全部被扣押人员，而哈马斯拒绝在商定全面停火前推进临时停火谈判。

(责编：于洋、崔越)

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