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中泰迈入“免签时代”

2024年01月28日22:27 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷1月28日电（记者林昊　高博）当地时间1月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同泰国副总理兼外长班比举行年度磋商后，共同会见记者。

　　王毅表示，很高兴新年伊始举行首次中泰外长年度磋商，共同就落实习近平主席同泰国领导人会晤成果，推进中泰命运共同体建设深入交换意见，达成很多共识。

　　我们高度评价中泰友好互信。明年就是中泰建交50周年，半个世纪以来，中泰关系经受国际风云考验，历久弥坚。中国始终将泰国作为周边外交优先方向，赞赏泰方坚定奉行一个中国原则，积极支持习近平主席提出的三大全球倡议。我们刚刚签署了互免签证协定，两国将迈入“免签时代”，相信将迎来两国人民交流的新高潮，中国赴泰游客必将大幅度增长。我们更欢迎泰国朋友们到中国去，感受中国大地的生机活力，中国人民的热情友善，中国老百姓的烟火气息。“中泰一家亲”，两国人民要越走越亲，越走越近，日子越过越红火。

　　我们都认为中泰互利合作前景广阔。中国是泰国最大贸易伙伴和最大外资来源国，两国都在加快奔向现代化，要与时俱进，开辟新的合作前景。双方同意加快中泰铁路建设，全力落实中老泰联通发展构想，尽快打通泛亚铁路中线。中国将进口更多泰国优势农产品，支持更多中国企业赴泰投资兴业，培育新能源汽车、数字经济、绿色发展合作新增长点。双方也要加强执法安全合作，严防电诈、网赌、贩毒等跨境犯罪行为，为两国人民交往与合作提供安全舒心的环境。

　　我们都期待进一步加强多边协作。面对变乱交织的国际环境，双方都要坚持和平共处五项原则，共同维护本地区来之不易的和平稳定局面，坚决反对零和博弈和你输我赢。双方承诺坚持真正的多边主义、开放的区域主义，加快中国东盟“五大家园”建设，加快“南海行为准则”磋商，共同维护东盟中心地位。中方支持泰国当好澜湄合作共同主席国，建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。

　　王毅强调，中泰建交50周年就在眼前，两国关系站在新的历史起点。中方愿同泰方一道，以两国领导人重要共识为遵循，共同深化更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体建设，为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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