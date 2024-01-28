新华社曼谷1月28日电（记者林昊 高博）当地时间1月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在曼谷同泰国副总理兼外长班比举行年度磋商。

王毅表示，中泰一家亲，是好邻居、好朋友、好伙伴。今年是中华人民共和国成立75周年，也是泰国哇集拉隆功国王六循寿辰。明年将迎来中泰建交50周年，两国各自现代化发展和中泰命运共同体建设都面临新机遇、应有新作为。中方愿以构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体为主线，加强各领域务实合作，不断赋予两国关系新的时代内涵。

王毅说，当今世界乱象纷呈，热点问题此起彼伏。习近平主席在刚刚结束的中央外事工作会议上强调，世界进入新的动荡变革期，但人类发展进步的大方向不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。推动构建人类命运共同体是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。继“一带一路”倡议和三大全球倡议后，习近平主席提出倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，响应了世界上大多数国家的普遍愿望，体现了中国的负责任大国作用。中方愿同泰方等新兴国家一道，加强团结合作，服务各自发展，为变乱交织的世界注入更多稳定性和确定性。

中泰双方应进一步加强高层交往，共同规划好建交50周年系列庆祝活动。双方要积极推进高质量共建“一带一路”，加快建设中泰铁路，推动中老泰联通发展构想尽快落地。聚焦互利合作，统筹推进经贸投资领域合作。用好两国互免签证这一重要举措，密切人员往来。加强执法安全合作，采取切实措施保障双方游客安全，共同打击网赌电诈等跨国犯罪，维护地区国家安全稳定。

班比表示，很高兴举行首次泰中外长年度磋商，这是赛塔总理去年访华的重要成果。泰方高度重视泰中全面战略合作伙伴关系，高度重视加强对华友好合作，这不仅符合两国的共同利益，对世界和平稳定也至关重要。泰方坚定奉行一个中国原则，不同台方开展任何官方往来。建交50周年是两国关系的重要里程碑。泰中关系发展历程充分说明，两国高度互信，始终患难与共，建立了深厚友谊。泰方愿同中方一道，规划好庆祝活动，密切人文交流，加强绿色发展、数字经济等新兴领域合作，推动两国关系取得更大发展。泰方高度赞赏中国作为负责任大国，为维护世界稳定、推动全球经济复苏作出积极贡献，祝贺中方成功举行中央外事工作会议。习近平外交思想与时俱进，符合世界发展趋势。泰方赞同习近平主席进一步倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，愿同中方就国际地区问题加强协调，就落实三大全球倡议开展实质性合作，共建“一带一路”，维护多边主义，反对脱钩断链，维护产供链稳定畅通。

磋商后，两国外长签署了关于互免持普通护照人员签证的协定。

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