新华社法兰克福1月27日电（记者单玮怡）德国央行德意志联邦银行专家日前表示，德国与中国经贸关系紧密，强行对华“脱钩”会给德国经济尤其是德国工业造成难以承受的严重影响。

这篇由德意志联邦银行多名专家撰写的文章说，近年来，许多德国工业企业通过在华生产获得了高销售额和利润，同时对华出口成为这些德企的重要盈利渠道。因此，从长远看，离开中国将给德国企业带来显著商业和经济成本。德国企业将错失中国这个“主要销售市场”，许多供应链只能以牺牲效率为代价进行重组。

文章指出，德国汽车、机械工程、电子和电气工程等行业对中国市场需求依赖程度较高。此外，不少德国企业直接或间接依赖来自中国的原材料和关键中间产品。文章援引德意志联邦银行一项针对企业的调查表示，德国差不多每两家制造业企业中，就有一家直接或间接从中国获取关键中间产品。“如果这些（产品）供应中断，德国可能遭受严重的生产损失。”

文章表示，强行对华“脱钩”的外溢效应还将加剧经济不确定性，连带影响德国经济其他行业。以金融行业为例，德中两国实体经济联系紧密，德国银行对与中国经济联系紧密的德国本土行业和企业风险敞口较大，对德中经贸关系的破坏最终可能增加这些企业贷款违约的可能性，进而给德国金融系统带来风险。

文章说，德国无法应对与中国“脱钩”，对华“脱钩”对德国经济造成的损失难以承受，应避免单方面对华“脱钩”。

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