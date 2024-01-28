新华社巴黎1月28日电 题：以“中法精神”引领两国合作继续向前

新华社记者唐霁

60年一甲子，作为东西方两大文明，中国和法国走过了不平凡的交往历程。60年来，两国关系历经岁月风雨，始终走在中国同西方国家关系前列，为两国人民带来福祉，为世界和平、稳定和发展作出贡献，在动荡变化的世界中凸显其战略性和引领性。面向未来，两国携手合作，必将再创辉煌。

中法作为两个历史悠久的大国，能够相知相交、相互理解、携手同行，是出于独立自主、敢为人先的精神共鸣，是两大文明之间的相互欣赏、彼此吸引，也是历史的必然。1964年1月27日，中法两国政府发表联合公报：“中华人民共和国政府和法兰西共和国政府一致决定建立外交关系。两国政府为此商定在三个月内任命大使。”短短两句话的公报冲破冷战坚冰，震撼整个世界，被国际舆论称为“外交核爆炸”。法国宪法委员会主席、前总理法比尤斯认为，中法两国建交敢为天下先，是因为两国都奉行独立自主的外交政策，都致力于维护真正的多边主义，维护世界和平。

60年来，中法始终坚持独立自主的战略抉择，始终致力于通过互利合作实现共同发展、通过平等交流促进文明互鉴、通过多边协调携手应对全球性挑战。两国关系创造多个“第一”：法国是第一个与新中国正式建交的西方大国，也是最早同中国建立全面战略伙伴关系和机制性战略对话的西方大国，最早同中国开展民用核能合作的西方国家，第一个同中国互办文化年、互设文化中心的国家。从开通中国同西方国家间第一条直航航线到共同开拓第三方市场，两国秉承“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的“中法精神”，始终走在中西方关系前列。

60年来，中法两国坚持互利共赢，经贸合作日益紧密，坚持把蛋糕做大，以开放汇聚合作力量、共享发展机遇。法国已是中国在欧盟内第三大贸易伙伴和第三大实际投资来源国，中国是法国在亚洲第一大、全球第七大贸易伙伴。空客飞机占据中国民航半壁江山，“从法国农场到中国餐桌”已成为中法合作金字招牌。中国的手机、电动汽车等商品也越来越受到法国消费者青睐，法国将担任2024年中国国际服务贸易交易会和第七届中国国际进口博览会主宾国。中法不仅在农食、航空航天、民用核能等传统合作领域有着深厚基础，在服务贸易、绿色发展、科技创新等新合作增长点也有着广阔前景。

60年来，中法人文交流密切、合作紧密，东西方两大文明如同两盏明灯相互照亮，并在交流互鉴中实现自我成长创新，展现出蓬勃生机活力。两国友好省区和友好城市数量、游客数量都在中欧之间居于前列。中国已成为法国主要留学生来源国之一。法国近千所中小学开设中文课程，学习中文的学生超过10万人。中方自去年12月1日起对法国短期来华人员实施15天免签政策，法方也宣布中国有在法学习经历的硕士文凭持有者可获5年签证，两国加速推动人员往来便利化。今年的中法文化旅游年和巴黎奥运会，是中法两国扩大人文交流、促进民心相通的绝佳契机。正如法国国民议会法中友好小组主席阿洛泽所说，法中共同度过的60年是一种力量，今年所有的庆祝活动将促进文化和民众间的交流，“使我们能够更多地相逢，巩固友谊的纽带”，成为下一个60年两国发展的基础。

今天的世界再次走到关键十字路口。面对何去何从的时代之问、历史之问，中法作为独立自主大国和联合国安理会常任理事国，理应秉持建交初心，担负责任使命，共同开辟通向和平、安全、繁荣、进步的人类发展之路。中法要继续做向上向善的力量，在关乎世界前进方向的重大问题上始终站在历史正确一边、时代进步一边；中法要继续做真诚互信的朋友，相互尊重对方的核心利益和重大关切，用好两国多层次、多维度的沟通渠道，就共同关心的问题真诚交流、扩大共识、弥合分歧、增进互信；中法要继续做互利互惠的伙伴，中国将持续释放消费和投资市场需求，为包括法国企业在内的各国投资者来华投资兴业提供更多便利，法方也应为中国企业提供公平、公正、可预期的营商环境；中法要继续做交流互鉴的典范，积极扩大双方在文化、教育、科技、体育、地方等领域的合作，掀起中法人文交流新热潮。

不忘初心，继往开来。中法两国要以“中法精神”为引领，赓续传统、面向未来，坚定不移地发展双边关系，以中法关系的稳定性应对世界的不确定性，继续坚持平等、尊重、互信，携手应对全球挑战，共同倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，将中法全面战略伙伴关系打造得更加牢固和富有活力，为增进两国和世界人民的福祉作出更大贡献。

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