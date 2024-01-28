新华社巴黎1月27日电 专访｜“今年是加强法中关系的重要契机”——访法国国民议会法中友好小组主席阿洛泽

新华社记者唐霁

中法建交60周年之际，法国国民议会法中友好小组主席、议员埃里克·阿洛泽日前在他位于巴黎的国民议会议员办公室接受了新华社记者的专访，畅谈自己与中国文化的“缘分”。阿洛泽认为，两国建交60周年将是加强法中关系、增强双方共同影响力的重要契机。

忆起自己与中国结缘的经历，阿洛泽告诉记者，大学时自己在学习医学课程时，就对中医针灸产生了浓厚兴趣。“与西医‘头痛医头’的观念不同，中医和中国哲学将人体及其所处的环境视为一个整体，这启发了我对医学的研究、也启发了我对生活的新认识。”

2023年4月，阿洛泽首次踏上中国的土地。得益于长达数十年对中医和中国哲学的研究，他对这次中国之旅并没有陌生感。当时，他是以法国国民议会法中友好小组主席的身份，陪同法国总统马克龙对中国进行国事访问。

对针灸和中国哲学的研究，也影响了阿洛泽对东西方文化的理解。他说：“中国哲学讲求事物正反面间的相互转化，中西方两种文化虽有所不同，但可以互相补充。”

阿洛泽曾与很多去过中国的法国人交流，“他们都告诉我中国正在经历令人难以置信的快速发展。”到了中国后，通过亲身观察中国充满活力的城市生活、人们便捷舒适的日常生活、街上来往穿梭的电动车，阿洛泽感叹道：“中国的发展的确非常快。”

去年12月，阿洛泽再度访华，率领法国国民议会法中友好小组同中方进行交流。他说，法中友好小组进行的议会外交，可以让双方更好地理解彼此立场。“友谊这一概念很重要，我们需要相互的善意，我们必须努力去理解对方。”

谈及法中建交60周年，阿洛泽说，他知道“六十”在中国是非常重要的数字。“60年意味着一个旧循环的结束，也代表着一个新循环的开始、一个新旅程的开启。”他说，今年是法中建交60周年，也是法中文化旅游年和巴黎奥运会的举办年。对于两国关系来说，今年将比以往更具重要意义。

阿洛泽认为，今年将成为加强法中关系、增强两国共同影响力的重要契机，两国建交60年来，双方缔结了深厚的友谊。他对今年将举办的各项庆祝活动非常期待，认为这些活动将促进法中文化与民间交流，而这些交流是法中关系的重要基础。

放眼未来，阿洛泽还对法中两国携手合作的前景充满期待。“我们处于一个多中心、多极化世界的逻辑中。我们必须构建多极化世界，这就是我们需要共同努力的方向。”（参与记者：肖亚卓、高静）

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