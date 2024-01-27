新华社北京1月27日电 也门胡塞武装26日称，该组织在亚丁湾对一艘英国油轮发动导弹打击，致油轮起火。当天早些时候，胡塞武装还向在亚丁湾航行的美国导弹驱逐舰“卡尼”号发射一枚反舰弹道导弹，导弹被拦截。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚说，一家英国公司所有的“马林·罗安达”号油轮被该组织发射的导弹击中。“这次打击是直接的，致船只起火。”

英国安布里情报公司说，也门亚丁港东南部的导弹袭击导致一艘商船起火。目前“船上人员报告安全”。

英国海上贸易行动办公室26日早些时候说，一艘商船在距离也门南部港口城市亚丁约111公里处被导弹击中并起火。船上人员已请求紧急救援。

公开资料显示，“马林·罗安达”号油轮建造于2018年，为一家英国公司所有。全球最大金属和石油贸易商之一托克集团26日证实，该集团运营的“马林·罗安达”号油轮在亚丁湾被一枚导弹击中后起火，船上人员正在施救。“我们与该船保持联系，并正在密切关注局势。”

26日早些时候，美国中央司令部说，胡塞武装当天向在亚丁湾航行的美国导弹驱逐舰“卡尼”号发射了一枚反舰弹道导弹。“这枚导弹被‘卡尼’号成功击落。没有人员伤亡或财产损失的报告。”

美联社援引一名不愿公开姓名的美国官员的话报道，向“卡尼”号发射导弹是胡塞武装自新一轮巴以冲突爆发后对经行红海的船只发动袭击以来，首次直接针对美国军舰。

本轮巴以冲突自去年10月7日爆发后，胡塞武装频频在红海水域袭击船只。按照胡塞武装说法，袭击目标是关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。美国去年12月牵头组建所谓“护航联盟”，本月初对胡塞武装“下通牒”，12日以来与英国一起对该组织连续发动打击。

美国和英国25日宣布制裁胡塞武装4名关键人物。胡塞武装领导人当天回应说，美英空袭胡塞武装目标不会阻止胡塞武装在红海的行动，只会令美英自身深陷地区冲突。

红海局势紧张迫使多家国际航运公司暂停苏伊士运河至红海航线，绕行非洲南部好望角。联合国贸易和发展会议25日说，过去两个月，通过苏伊士运河的商业航运锐减42%。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。（刘曦）

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